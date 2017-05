Morreu Roger Moore

Roger Moore, conhecido por interpretar o papel de James Bond, morreu aos 89 anos na Suíça.

“Com o mais pesado dos corações, temos de partilha a notícia de que o nosso pai, Sir Roger Moore, morreu hoje. Estamos devastados”, divulgaram os três filhos filhos do actor britânico, em comunicado. “Sabemos que o nosso amor e admiração serão replicados muitas vezes, por todo o mundo, pelas pessoas que o conheciam pelos seus filmes, séries e pelo trabalho apaixonado que fez para a UNICEF, que ele considerava o seu maior feito”.

Antes de substituir Sean Connery no papel do agente 007 ao serviço de Sua Majestade, Roger Moore foi, entre 1962 e 1969, Simon Templar, protagonista da série de televisão “O Santo”. Foi a sua porta de entrada em Hollywood.

Rodou sete filmes no papel de James Bond, o primeiro dos quais «007 – Vive e Deixa Morrer», em 1973.

“Ser eternamente conhecido como James Bond não tem desvantagens”, disse Moore numa entrevista ao The Guardian. “Chamam-me muitas vezes Mr. Bond mas não me importo um pouco. Por que razão me havia de importar?”

Interpretou o papel durante 12 anos, tornando-se o actor que durante mais tempo encarnou 007.