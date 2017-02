Jovem de 16 anos morre em treino de râguebi

Um jovem de 16 anos, jogador de râguebi da equipa de sub-18 do Caldas Rugby Clube (CRC), morreu esta quarta-feira à noite, após ter caído inanimado durante o treino, no Complexo Desportivo Municipal das Caldas da Rainha.

“Todos ficámos surpreendidos, pois nunca tinha sido detectado nenhum problema de saúde, quer nas inspecções médicas, quer nas consultas a que ia com os pais”, disse ao JN o presidente da Comissão Administrativa do CRC, Eduardo Pecegueiro.

Segundo o dirigente, o adolescente estava “a dar a primeira volta” do treino quando se sentiu mal e caiu inanimado. O fisioterapeuta iniciou de imediato as manobras de reanimação, até chegarem os bombeiros, que prosseguiram com o mesmo processo, durante o transporte até ao Hospital das Caldas da Rainha. Naquela unidade os médicos estiveram “cerca de meia” a tentar reanimar o jovem, mas sem êxito.