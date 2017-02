Detenções por posse ilegal de armas na Ribeira Brava

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informa que procedeu à detenção de dois indivíduos indiciados pelos crimes de posse de armas proibidas e de tráfico de drogas, no âmbito de operações simultâneas de combate ao crime desenvolvidas pela Esquadra de Investigação Criminal – Divisão Policial de Câmara de Lobos nos concelhos da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos.

Das diligências de investigação realizadas no concelho da Ribeira Brava resultou a apreensão de duas armas de fogo, de duas armas de alarme com configuração de revólver, de uma arma de ar comprimido, cerca de 135 munições de diferentes calibres e ainda 4 botijas de ar comprimido.

Paralelamente, no concelho de Câmara de Lobos e na sequência de ações de prevenção criminal realizadas na via pública, foi detido um homem, maior de idade, por tráfico de estupefaciente, sendo-lhe apreendidas cerca de 26 doses de produto estupefaciente suspeito de ser haxixe, as quais foram apreendidas, juntamente com algum numerário suspeito de ser resultante daquela atividade criminosa.

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, medida de coação com que aguardam os trâmites do processo-crime.

O Comando Regional da PSP da Madeira recomenda a todos os cidadãos que, sempre que tenham conhecimento de situações suspeitas ou relacionadas com a prática de ilícitos, contactem, no mais curto espaço de tempo e por qualquer via, qualquer Esquadra da PSP a fim de acionar a intervenção policial em tempo útil e em prol de um melhor serviço à comunidade.