Comandante da Marinha de Moçambique visitou Portugal

O Comandante da Marinha de Guerra de Moçambique, contra-almirante Eugénio Dias da Silva Muatuca, visitou a Marinha Portuguesa a convite do Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, almirante António Silva Ribeiro, no âmbito das boas relações e cooperação entre as duas Marinhas.

O contra-almirante Eugénio Dias da Silva Muatuca esteve também presente nas comemorações do dia da Marinha, que decorrerão na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde.