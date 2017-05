Turismo do Algarve lança guia de percursos de bicicleta

A Região de Turismo do Algarve lançou o primeiro guia de percursos de ciclismo de estrada do Algarve, ferramenta que conta com 41 trajectos definidos e que visa promover as excelentes condições do destino para actividades ao ar livre, nomeadamente para o ciclismo.

“Este guia é inovador. Trata-se da primeira publicação do género editada na região e surge um ano depois de termos começado a desenvolver o Cycling & Walking no Algarve, um nicho turístico relacionado com o produto Turismo de Natureza. Com ela queremos mostrar que temos ótimas condições para a prática do cicloturismo e do ciclismo”, explica Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve.

Composto por cerca de 90 páginas, o guia foi editado em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo e apresenta as propostas por zonas, nomeadamente este, central e oeste, de forma a abranger todos os concelhos algarvios, bem como por grau de dificuldade, do mais fácil ao mais exigente.

Além da informação básica sobre os percursos, os utilizadores encontram também um QR Code (código de barras bidimensional) para cada um dos trajectos, através do qual podem aceder, a partir do seu dispositivo móvel, aos detalhes do trajeto que pretendem percorrer.

Com uma tiragem de 1500 exemplares, para distribuição gratuita nas acções promocionais da RTA, esta publicação apela ainda à utilização da bicicleta para uma vida mais saudável e feliz enquanto leva os ciclistas a atravessarem a região por vias rodoviárias seleccionadas.