Ministro da Defesa Nacional inaugura posto de comando marítimo nas Selvagens

O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto Azeredo Lopes, iniciou ontem uma visita de cerca de 48 horas à Região Autónoma da Madeira, durante a qual visitará as infraestruturas da Autoridade Marítima Nacional nas Ilhas Selvagens e o Comando da Zona Marítima da Madeira.

Esta visita ministerial representa um marco fundamental na consolidação do projeto de criação do Posto Marítimo das Selvagens levado a cabo pela Autoridade Marítima Nacional em cooperação com a Marinha Portuguesa.

O projeto de criação do Posto Marítimo das Selvagens tem por principal objetivo garantir o exercício da autoridade do Estado e reforçar a capacidade de vigilância e segurança marítimas naquela área marítima.

A sua concretização compreende a agregação de extensões do Comando Local da Polícia Marítima e da Delegação Marítima do Funchal e a existência de uma presença permanente da Polícia Marítima.

Desde agosto de 2016 que a Polícia Marítima mantém a presença de dois agentes e uma embarcação semirrígida de alta velocidade e uma embarcação anfíbia nas Ilhas selvagens, com a qual são efetuadas patrulhas e é assegurada a fiscalização em redor das ilhas.

A permanência efetiva da Política Marítima teve de ser acompanhada pela criação de novas capacidades a vários níveis, como a instalação de uma estação do sistema Costa Segura, criação de novos meios náuticos e o desenvolvimento ou a introdução de melhorias em infraestruturas físicas já existentes.

É a conclusão deste projeto que o Ministro da Defesa Nacional irá conhecer no local e proceder simbolicamente à sua inauguração.

Azeredo Lopes partiu do Funchal a bordo do Navio da República Portuguesa Álvares Cabral a 31 de julho e chegou às primeiras horas de 1 de agosto à Selvagem Pequena.

De seguida visitará as infraestruturas da Autoridade Marítima Nacional da Selvagem Grande, onde vai inaugurar o posto de Comando Local da Polícia Marítima do Funchal nas Ilhas Selvagens e a extensão da Repartição Marítima.

No dia 2 de agosto, no Funchal, o Ministro visitará o Comando da Zona Marítima da Madeira, onde presidiará a uma cerimónia de condecorações de elementos da Polícia Marítima e da Marinha Portuguesa, visitará o sistema Costa Segura da Madeira e a embarcação Madeira, que se encontra presentemente a ser preparada num estaleiro local para entrar ao serviço da Polícia Marítima.

O Ministro será acompanhado pelo Secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, pelo Representante da República para a Região, Ireneu Cabral Barreto, pelo Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Almirante Silva Ribeiro, pela Secretária Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais (em representação do Presidente do Governo Regional), Susana Prada, bem como por outras entidades regionais e autoridades ambientais.