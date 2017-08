Governo investe 100 milhões de euros na conservação da rede rodoviária

O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou que o Governo vai «avançar com mais de 100 milhões de euros de investimento na conservação da rede rodoviária» até 2020.

Na cerimónia de inauguração da ponte do Albardão, entre Évora e Reguengos de Monsaraz, o Ministro destacou a importância da «conservação de pavimentos, condições de segurança e limpeza de bermas».

Pedro Marques referiu que já foram garantidas as condições de autorização junto da área de governação das Finanças para o investimento e muitas das empreitadas vão ser lançadas já a partir de agosto.

«À medida que vamos criando boas condições orçamentais no País, como temos vindo a fazer, também vamos criando as condições para que este investimento se possa fazer e as contas públicas se mantenham em ordem», disse.