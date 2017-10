Investimento de 125 milhões de euros na rede rodoviária

Shares

O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou que a conservação e a manutenção da rede rodoviária nacional vão ser alvo de um investimento a rondar os 125 milhões de euros nos próximos três anos.

Em Sintra, nas obras de reabilitação da Estrada Nacional 117, entre Pendão e Belas, Pedro Marques referiu que os concursos públicos estão a ser preparados durante o segundo semestre de 2017 para garantir «o investimento na conservação e o investimento na manutenção da rede rodoviária».

O Ministro destacou que estes investimentos são «importantíssimos também na segurança das populações, nos pavimentos e nas drenagens» e vão abranger uma extensão total de 14 192 quilómetros e um conjunto de 5831 obras de arte.

«Estes concursos lançados para todos os distritos do País no segundo semestre deste ano estarão em prática em 2018, 2019 e 2020 e concretizados no montante global de 125 milhões de euros», acrescentou.

O Ministro referiu que em 2018 será realizado «um crescimento de 80% do investimento rodoviário por parte da Infraestruturas de Portugal» com o objetivo último de garantir «a segurança das populações e a competitividade dos territórios quando estes forem mais acessíveis».