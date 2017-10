IVBAM promove reuniões com os viticultores

Shares

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.-RAM (IVBAM) realiza, entre os dias 14 e 17 de novembro, diversas reuniões com os viticultores das várias freguesias da Madeira.

Estas sessões, integradas num programa de apoio que arrancou em meados de Janeiro e início de Fevereiro, acompanham o ciclo vegetativo da vinha, cujo objectivo visa “ajudar os viticultores madeirenses a produzir uvas de grande qualidade”.

A acção de esclarecimento terá por temas principais: as análises de solo, a poda, o tratamento de inverno, a fertilização, medidas para ajustar a produção à procura e o programa de apoio à reestruturação e reconversão da vinha (RARRV).

As reuniões decorrerão nos concelhos do Porto Santo, do Porto Moniz, de Santana, de São Vicente, da Calheta e de Câmara de Lobos, conforme o programa que se segue.

– 14 de novembro (3ª feira)/ Seixal/ Salão Paroquial/ 10h30

– 14 de novembro (3ª feira)/ Arco de São Jorge/ Museu da Vinha e do Vinho/ 15h30

– 15 de novembro (4ª feira)/ São Vicente/ Escola Agrícola da Madeira/ 10h30

– 16 de novembro (5ª feira)/ Estreito da Calheta/ Centro Cívico do Estreito da Calheta/ 10h30

– 17 de novembro (6ª feira)/ Estreito de Câmara de Lobos/ Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos/ 17 horas