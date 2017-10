IVBAM marcou presença em Londres e Paris

Shares

As várias ações promocionais do Vinho Madeira nas cidades de Londres e Paris organizadas pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) revelam-se um sucesso.

No passado dia 16 de outubro, cerca de 120 pessoas do setor vínico inglês tiveram a oportunidade de provar e contactar diretamente com as empresas de Vinho Madeira presentes neste evento. Em simultâneo, os dois masterclasses, dirigidos também exclusivamente a profissionais do setor estiveram lotados.

Ontem, dia 18 de outubro, foi a vez da capital francesa acolher o Vinho Madeira.

Nesta cidade o programa das provas e masterclass foi semelhante a Londres, iniciando-se às 15h30 com a realização de provas abertas que decorreram até as 19 horas e onde os cerca de 160 profissionais puderam degustar uma grande variedade de Vinhos Madeira de todas as empresas presentes. Simultaneamente, decorreram dois masterclasses sobre o Vinho Madeira, igualmente com lotação esgotada.

De referir ainda que a presidente do IVBAM, Paula Jardim, recebeu uma medalha de honra do Presidente da Associação de Sommeliers de Paris, M. Jean-Luc Jamrosik.

Nestas ações promocionais do Vinho Madeira, para além de um representante do IVBAM estiveram representadas as empresas: Madeira Wine Company; Vinhos Barbeito; Justinos Madeira Wines; Henriques & Henriques; Pereira de Oliveira; HMBorges e CAF-Madeira Vintners.

A realização destas ações enquadra-se no Plano Promocional dos Vinhos da Madeira, cofinanciados no âmbito Programa Operacional “Regional da Madeira 2014-2020”.