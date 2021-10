Bordado e Artesanato da Madeira presentes na Festa da Flor

Entre 1 e 24 de outubro, a cidade do Funchal contará com uma série de eventos e comemorações alusivas à celebração da Festa da Flor, um dos mais importantes cartazes turísticos da Região Autónoma da Madeira.

Este ano, e como já vem sendo apanágio, o Bordado e Artesanato da Madeira marcarão presença nas celebrações da Festa da Flor, contando com um stand situado na Avenida Arriaga, onde artesãos e agentes do sector terão a oportunidade de expor e comercializar os seus artigos.

Nesta edição, sob organização da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do IVBAM, participarão 26 artesãos e 3 empresas do sector do Bordado Madeira, sendo que, por motivos de segurança no que se refere ao atual contexto de covid-19, haverá um escalonamento entre os agentes de ambos os sectores.

O Bordado Madeira estará presente de 1 a 9 de outubro, entre as 10 e as 19 horas e será representado pelas empresas Abreu & Araújo, Bordal e Luís de Sousa/Casa do Turista. Já o Artesanato da Madeira marcará presença de 10 a 24 de outubro, entre as 10 e as 20 horas e far-se-á representar nas mais diversas artes, entre os quais, a cerâmica, a azulejaria, os artigos regionais, a bijuteria, os presépios, os têxteis para o lar, entre outros.

Esta mostra assume uma elevada importância para os agentes de ambos os setores, aproveitando uma altura em que o turismo na Região apresenta números significativos, representando uma excelente oportunidade para promoção e comercialização destes produtos regionais que tanto nos identificam culturalmente.

Esta ação, promovida pelo IVBAM, enquadra-se no Plano Promocional do Bordado Madeira e do Artesanato Regional, cofinanciado a 85% no âmbito do ‘Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020’, sendo o restante suportado pelo Orçamento Regional.