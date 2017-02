IVBAM realiza sessões de esclarecimento para viticultores

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) tem vindo a realizar diversas reuniões com os viticultores das várias freguesias da Madeira. Estas sessões, integradas num programa de apoio que arrancou em janeiro e fevereiro, acompanham o ciclo vegetativo da vinha, cujo objetivo visa ajudar os viticultores madeirenses a produzir uvas de grande qualidade.

As ações de esclarecimento planeadas para esta campanha vitivinícola, tem como temas principais, as análises de solo, a poda, o tratamento de inverno e a fertilização.

O IVBAM tem aproveitado igualmente estas reuniões para informar sobre as novas regras para o plantio da cultura da vinha de acordo com a legislação em vigor.

Até ao momento esta iniciativa do IVBAM já decorreu em vários concelhos (Porto Santo, Porto Moniz, Santana, São Vicente, Calheta e Câmara de Lobos) onde participaram cerca de 200 viticultores.