Madeira afetada por poeira do deserto Saara

A NASA revelou, esta quinta-feira, através do seu Twitter oficial, que uma grande parte da Península Ibérica está a ser afetada por uma mancha de poeira arrastada pelo vento desde o deserto do Saara, no norte de África.

Segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sotavento algarvio, o interior do Baixo Alentejo e o arquipélago da Madeira vão ser as zonas mais afetadas até à próxima sexta-feira. Este fenómeno, muitas vezes confundido com presença de nuvens altas, manifesta-se visualmente num céu ‘esbranquiçado’ e numa certa nebulosidade.

De acordo com o IPMA, a situação deve-se a uma depressão centrada na região de Marrocos, que deverá afetar uma vasta região desde a Tunísia até às Canárias, passando pelo sul da Península Ibérica e pelo arquipélago da Madeira.