‘Arma branca’ dá acusações entre autarcas em Caminha

A Câmara Municipal de Caminha anunciou hoje que vai apresentar uma queixa-crime no Ministério Público contra o presidente da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora, Carlos Castro, por ameaça com arma branca ao vice-presidente daquela autarquia.

“Os incidentes aconteceram esta manhã, nas instalações da Câmara Municipal. O senhor Carlos Castro pretendia ser recebido pelo presidente da Câmara, que estava ausente em serviço. Foi recebido pelo vice-presidente, Guilherme Lagido Domingos, a quem acabou por ameaçar com uma faca, que trazia à ilharga, encoberta debaixo do vestuário”, avançou a autarquia em comunicado. “Enquanto empunhava a arma, Carlos Castro proferiu também ameaças verbais contra o vice-presidente e contra o Executivo. Os incidentes foram testemunhados por funcionários do Município.”

Carlos Castro deu a sua versão dos factos ao Jornal de Notícias e mostrou-se surpreendido com a acusação de que está a ser alvo, contando uma versão diferente dos acontecimentos. Diz que deslocou-se à autarquia para saber os motivos pelos quais a EDP retirou uma iluminação decorativa “no valor de 40 mil euros” do espaço público em Vila Praia de Âncora, alegadamente com autorização camarária.

“O presidente não estava, fui falar com o senhor vereador (e vice-presidente), que me disse que não sabia de nada. Eu disse que a EDP tinha dito que a Câmara tinha conhecimento e ele perguntou-me se eu o estava a chamar de mentiroso e disse-me para ter cuidado que eu e a minha mulher somos funcionários da Câmara. Perguntei-lhe: Está a ameaçar a minha família, não seja tolo. Virei costas, vim-me embora. Tinha uma caneta branca na mão, agora uma faca?”, declarou o presidente de junta, referindo: “Já vi tudo. Isto é tudo, vingança política. Somos de uma cor partidária diferente, as relações da junta e da câmara não são as melhores, mas não se passou nada de anormal. Recebi esta notícia agora, mas também vou telefonar ao meu advogado porque a difamação também é crime”.