Investimento público cresceu 25% no primeiro trimestre de 2017

O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou que o investimento público no primeiro trimestre de 2017 cresceu mais de 25% relativamente ao mesmo período de 2016.

Na intervenção de encerramento do evento anual do Portugal 2020, em Coimbra, o Ministro referiu que Portugal está «com o dobro dos contratos de obras públicas» e acrescentou que entre 2016 e o início de 2017 «foi possível colocar mais de três mil milhões de euros de fundos comunitários ao dispor do investimento público».

«Estamos a ir muito mais rápido do que já fomos no ano passado», acrescentou Pedro Marques, realçando que o investimento privado está a registar «uma taxa de crescimento que é quase 100%», relativamente a janeiro de 2016.

O «arranque do ciclo do investimento público» é associado à aprovação de «mais de 1700 milhões de euros de projetos e Pedro Marques destaca ainda os «mais de 700 milhões de euros de pagamentos» já feitos às empresas.

«Viemos sempre a crescer ao longo do período», acrescentou o Ministro, afirmando que está a haver «uma duplicação dos contratos de obras públicas, sobretudo relativos ao Portugal 2020 e sobretudo no que respeita à execução dos investimentos nas escolas».

Pedro Marques referiu que «o Portugal 2020, uma vez mais, vai com certeza absoluta ser um elemento fundamental na recuperação do crescimento económico em Portugal».