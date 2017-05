“A cultura deve fazer parte da oferta turística da Região”

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo salientou que os Açores estão a dar os primeiros passos relativamente ao turismo cultural, para que este seja um setor cada vez mais completo, frisando que a cultura constitui um fator essencial na oferta turística que o arquipélago disponibiliza aos visitantes.

Marta Guerreiro, que falava segunda-feira em Ponta Delgada, no encerramento da conferência ‘A importância da cultura no turismo’, salientou que “esta ainda é uma premissa que exige trabalho acrescido, não obstante a sua presença em determinados roteiros específicos de algumas ilhas e em alguns momentos do ano”.

“A cultura e a arte devem fazer parte do conjunto de produtos que temos disponíveis para quem nos visita”, frisou a titular da pasta do Turismo.

Na sua intervenção, a Secretária Regional garantiu que se pretende promover a criação de visitas ou circuitos organizados para a descoberta e exploração dos atrativos, não só paisagísticos, como também culturais e gastronómicos, a que se acrescenta a promoção da agenda cultural e sua disponibilização aos agentes e alojamentos turísticos.

“O posicionamento do Destino Açores está, indiscutivelmente, associado a um turismo de natureza, pelo potencial da biodiversidade que é caraterística da Região, sendo que falar de sustentabilidade neste setor é promover a sua diversidade em termos de oferta turística”, afirmou.

Nesse sentido, Marta Guerreiro salientou que essa oferta “passa pela fruição ativa dos espaços naturais, mas não pode, nem deve esgotar-se na beleza da paisagem, nem na sua contemplação, aliás, no que toca a aspetos culturais, estes são também motivo de inspiração para a criação de novos objetos artísticos, que partem de uma escala local, mas ganham uma dimensão global”.