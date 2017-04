Açores com 10 novos trilhos pedestres

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo anunciou recentemente, em Ponta Delgada, a aprovação de 10 novos trilhos pedestres nos Açores, num total de 150 quilómetros, garantindo uma oferta cada vez mais sustentável em termos de quantidade e qualidade deste produto turístico.

“Em 2017, recebemos 25 propostas para novos percursos e alterações dos já existentes, sendo que os 10 novos aprovados apresentam condições favoráveis para entrarem na rede de percursos pedestres homologados nos Açores ainda este ano”, afirmou Marta Guerreiro, em declarações no final de uma reunião da Comissão Regional de Percursos Pedestres.

Os trilhos pedestres apresentam-se como um produto turístico com especial impacto num destino como os Açores, atendendo aos sucessivos prémios de excelência como destino turístico sustentável.

A titular da pasta do Turismo salientou que, na definição e na seleção dos novos percursos, “foram tidas em conta as potencialidades das nove ilhas”, tendo, naturalmente, em atenção “alguma carga que existe em algumas ilhas e em algumas alturas, de forma a adaptar com inteligência aquilo que estamos a oferecer”.

Marta Guerreiro afirmou que a criação de uma Secretaria Regional que alia o turismo com o ambiente, dentro do que são os padrões internacionais, é um exemplo, apelando ao envolvimento de todos para o desenvolvimento coordenado destes setores.

“Acreditamos que com a vossa ajuda conseguiremos enriquecer e valorizar aquilo que temos para oferecer em termos de património ambiental de uma forma equilibrada, garantindo sempre as questões de sustentabilidade”, frisou.