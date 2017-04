Jovem jogadora do «Baleia Azul» foi encontrada ferida

Uma jovem de 18 anos foi encontrada ferida, ontem de madrugada, junto à linha férrea do Algarve, na zona de Ferreiras, em Albufeira, depois de seguir as regras do jogo online ‘Baleia Azul’.

Este é um jogo que incita os jovens à automutilação e ao suicídio que está a preocupar as autoridades em todo o Mundo.

A jovem foi socorrida pelos Bombeiros de Albufeira e, após uma primeira avaliação, apresentava ferimentos na cara e numa das pernas. Foi resgatada do local antes de ser colhida por um comboio.

A jovem foi transportada, em estado considerado grave, para o hospital de Faro, com acompanhamento médico do INEM.

Segundo o CM, a vítima confessou que aceitou jogar ao perigoso jogo e não aguentou a pressão, saltando para a última tarefa que é o suicídio.

Está internada com quadro clínico “estável”.