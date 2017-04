13 praias da Madeira vão hastear a bandeira azul

A Associação Bandeira Azul da Europa anunciou que 13 praias da Madeira vão hastear este ano a bandeira azul, um galardão ambiental atribuído anualmente às praias, marinas e portos de recreio que cumpram um conjunto de critérios de gestão ambiental, educação ambiental, informação, qualidade da água balnear, serviços e segurança dos utentes. Este ano, a Região Autónoma terá mais uma bandeira azul que mais uma relativamente a 2016, a praia do Areeiro, no Funchal.

As restantes 12 praias galardoadas já o haviam sido em 2016. Na ilha da Madeira são 10 e 3 no Porto Santo. O Funchal é o concelho que apresenta maior número de praias galardoadas (Areeiro, Lido, Complexo Balnear Ponta Gorda, Poças do Governador, Formosa, Clube Naval do Funchal), seguido do Porto Santo (Fontinha, Cabeço da Ponta, Ribeiro Salgado) e Santa Cruz (Palmeiras e Reis Magos) . Os municípios do Porto Moniz, Santana e São Vicente contam com uma praia galardoada, cada um.

As marinas galardoadas em 2017 são a Marina do Funchal e a Marina da Quinta do Lorde, em Machico – as mesmas que hastearam o galardão em 2016.