Católica-Lisbon abre inscrições para Programa de Gestão para o Setor do Vinho

Estão a decorrer as inscrições para o Programa de Gestão para o Sector do Vinho, um curso promovido pela Católica-Lisbon em parceria com a Escola Superior de Biotecnologia do Porto da Universidade Católica Portuguesa, com o apoio da ViniPortugal. Este programa pretende dar uma sólida formação em temas de gestão e de negócio do sector do vinho.

Para além do corpo docente da Católica-Lisbon e da Escola Superior de Biotecnologia do Porto, para a nova edição, foram convidados reconhecidos professores especialistas de universidades internacionalmente reconhecidas como a UC DAVIS, escola californiana considerada uma das melhores nos rankings internacionais no ensino de Enologia e Setor Vitivinícola, e pela Kellog School of Management, escola de Chicago, sempre presente nos primeiros lugares dos rankings mundiais da formação de Executivos e de Executive MBA’s.

Está incluído também visitas a quintas e seminários assegurados por oradores de topo no sector do vinho.

Os participantes poderão ainda frequentar gratuitamente o curso complementar: Wines of Portugal Academy Program Level II – Official Certification in Portuguese Wines, Promoted by Wines of Portugal.

A próxima edição terá início no próximo dia 23 de junho, e as candidaturas podem ser feitas em:clsbe.lisboa.ucp.pt/executivos/winemanagement