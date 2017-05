Segunda Etapa Circuito Regional Sub 18 – 2017

Realizou-se no passado fim de semana, a 2ª Etapa do Circuito Regional Sub 18, na variante de Singulares Masculinos. A prova foi organizada pelo Clube Ténis Funchal e contou com a participação de 7 atletas.

Os resultados verificados foram:

Meias finais – Guilherme Marques (CD Nacional) venceu Bernardo Mendes Almeida (CD Nacional) – 62 62.

João Henrique Câmara (Ferraz TC) venceu António Caires (CD Nacional) – 61 62.

Final – João Henrique Câmara (Ferraz TC) venceu Guilherme Marques (CD Nacional) – 62 46 [10-2].