Fiscalização na Via do Infante e identificação de cidadãos estrangeiros em permanência irregular

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) realizou, esta madrugada, uma operação de fiscalização na A22 (Via do Infante), perto de Faro, em colaboração com a GNR, a qual visou a deteção, combate e prevenção da imigração ilegal e uso de documentação fraudulenta.

Foram identificados 295 cidadãos nacionais e estrangeiros, dos quais dois cidadãos estrangeiros em permanência irregular, tendo um sido detido e outro notificado para abandono voluntário de território nacional. Foi ainda cumprido um mandado de captura, relativo a um cidadão nacional, para prestação de termo de identidade e residência. Foram fiscalizadas cerca de 80 viaturas.

A ação enquadra-se no reforço das atividades de fiscalização do SEF, desde o dia 1 maio, no contexto da Operação Fronteira Branca, por ocasião da vinda a Portugal de Sua Santidade o Papa Francisco.