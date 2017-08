Fuzileiros da Marinha atuaram em mais 10 focos de incêndio em Nisa

No segundo dia dos elementos da Marinha nas ações de rescaldo dos incêndios em Nisa, foram detetados e extintos mais 10 focos de incêndio com a pronta ação dos fuzileiros.

Com estas ações, sobem para 17 as intervenções dos fuzileiros em pouco mais de 24 horas de presença efetiva destes elementos no terreno.

Estas ações foram fundamentais para que as chamas não voltassem a lavrar, podendo originar situações de perigo para as populações da zona de Nisa.

Os Fuzileiros da Marinha projetados na madrugada de ontem para os incêndios em Nisa, em apoio à proteção civil, têm como principal missão a consolidação da extinção e vigilância ativa pós-rescaldo das áreas afetadas pelos incêndios.