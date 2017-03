Gala Quinas de Ouro: acreditações disponíveis até sexta-feira

Os órgãos de comunicação social interessados na cobetura da Gala Quinas de Ouro, que será organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) e pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) já podem efetivar a sua candidatura à lista de acreditações para o evento que irá ocorrer no próximo dia 20 de março, no Centro de Congressos do Estoril.

O processo de acreditação media encontra-se disponível aqui e decorrerá até à próxima sexta-feira (17 de março), pelas 16h.

Recorde-se que a Gala “Quinas de Ouro” tem como principal objetivo reconhecer o trabalho dos portugueses e portuguesas com melhor desempenho no futebol, futsal e futebol de praia em 2016 (em Portugal ou no estrangeiro).