Rui Jorge renova contrato com a Federação Portuguesa de Futebol

O Selecionador Nacional sub-21 Rui Jorge prolongou o seu contrato com a Federação Portuguesa de Futebol até 2021.

A decisão tomada pela direção da FPF garante a continuidade do responsável técnico dos sub-21 na fase final do Euro 2017, a disputar na Polónia, e nas fases de apuramento para o Euro 2019 e 2021. Na qualificação para o Euro 2019, Rui Jorge jogará igualmente a oportunidade de a Seleção Olímpica marcar presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

O anúncio, feito pelo Presidente da FPF, Fernando Gomes, é extensivo à atual equipa técnica dos sub-21 que também prolongou o seu vínculo. Romeu Almeida, Alexandre Silva e Fernando Brassard também continuarão ao serviço da FPF por mais quatro anos.

Em declarações à fpf.360, Rui Jorge mostrou-se “muito satisfeito” com a renovação, sublinhando “a identificação de ideias” com o Presidente da FPF e a Direção: “Não são usuais contratos tão longos no futebol. Um contrato de quatro anos é uma prova inequívoca da confiança que depositam em nós”, afirmou.