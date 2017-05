FPF aprova a utilização do ‘video-árbitro’

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovou a utilização do ‘video-árbitro’ para todos os jogos da Liga em 2017/2018. Esta medida irá custar 1 milhão de euros, segundo revela o jornal A BOLA.

O projecto passa pela criação de um centro de monitorização dentro da Cidade do Futebol, onde estarão os árbitros nomeados pelo Conselho de Arbitragem, com «juízes» ainda no quadro profissional ou alguns dos que se retiraram há pouco tempo.

A FPF admite, que principalmente nas primeiras jornadas, possa precisar de um centro móvel, uma carrinha no exterior do estádio.

A arbitragem tem vindo a ser geradora de grande polémica no futebol nacional.