“Precariedade e Inaceitável Exploração” denunciados no Dia Regional do Bombeiro

O Dia Regional do Bombeiro é assinalado hoje na Madeira. Neste “Dia Regional do Bombeiro” o Grupo Parlamentar do PCP/Madeira denuncia a existência de “situações de grava precariedade e de formas de inaceitável exploração de trabalhadores que exercem a prestação de serviços como bombeiros”.

O deputado Edgar Silva aponta que “o problema mais grave que hoje se denuncia reporta-se aos ‘Bombeiros do Aeroporto’. Exercendo serviço de socorro e como serviço de salvamento e luta contra incêndios, apesar da elevada formação especializada que é exigida aos “bombeiros do aeroporto”, mais de 60% do corpo de operacionais nos Aeroportos da Região Autónoma da Madeira são trabalhadores que exercem funções em regime de precariedade e recebem salários que correspondem a 1/3 do valor auferido pelos efectivos”. Diz ainda: “Aliás, quanto a esta situação de precariedade e de escandalosa exploração laboral os Aeroporto desta Região Autónoma constituem a única zona de Portugal com esta situação que atenta contra aquele que deveria ser um digno estatuto de bombeiro”.

Face a esta situação, o Grupo Parlamentar do PCP decidiu requerer uma urgente tomada de medidas político-legislativas no sentido de que sejam efectivadas políticas regionais mais conformes com o obrigatório respeito pelos trabalhadores que exercem serviço de socorro, como é próprio dos bombeiros e do seu estatuto.