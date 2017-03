Corrida Nocturna do Planeta marcada para 25 de março

A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, apresentou ontem, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a edição 2017 da Corrida Nocturna do Planeta, que vai decorrer, este ano, no dia 25 de março, ao lado do Presidente da Associação de Atletismo da Madeira, Policarpo Gouveia, e do Diretor Regional da Juventude e Desporto, David Gomes.

Na ocasião, Idalina Perestrelo começou por enaltecer o facto de “uma vez mais, o Município associar-se à Hora do Planeta, dez anos depois do início desta iniciativa global em Sidney, que tinha a ambição de chamar à atenção para as questões da Sustentabilidade e das Alterações Climáticas, mas que se calhar nunca imaginou que chegaria a centenas de cidades e a milhões de pessoas, como acontece hoje em dia.”

A Vice-Presidente da Autarquia reforçou também a importância pedagógica destas atividades, referindo que “as alterações climáticas não são uma opinião, mas uma realidade, e que estas são ações que, parecendo pequenas, conseguem fazer bastante diferença na sensibilização do grande público.” A autarca lançou, por isso, o repto a todos os madeirenses, para que “no dia 25, das 20h30 às 21h30, desliguem as luzes e se associem a esta causa, seja a correr, a passear ou a conviver, sendo todos nós agentes para passar esta importante mensagem.”

A organização tem a expetativa de chegar ao milhar de participantes, sendo que, durante a Hora do Planeta, as luzes dos Paços do Concelho e de todos os edifícios e monumentos camarários estarão apagadas.