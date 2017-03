Jaime Moniz conquista prémio de juvenis no Corta Mato Escolar

No passado dia 8 de março, “Dia da Mulher”, realizou-se o Corta Mato Escolar na Choupana, organizado pela DSDE da RAM.

A Escola Secundária de Jaime Moniz participou com 16 alunos: Mariana Mendonça (12º07), Jéssica Freitas e Soraia Rodrigues (11º31); João Gonçalo Rodrigues (11º40); Ana Maria (10º32)e Isabel Matilde (10º53), João Pedro Oliveira (11º14), João Pedro Costa (12º13); João Pinto (10º13), Pedro Fernandes (12º13)Tomás Gomes (12º34), Samuel Sousa (10º20), Angel Freitas (10º12), Gabriel Rodrigues (10º51); Sandro Caires e Dinarte (10º54). A prova teve uma extensão de cerca de 2000m para os femininos e 3000m (juv) a 4000m (jun).

Os alunos foram acompanhados pelos professores Ana Afonso, Marco Rebelo e Rita gonçalves. Os resultados foram bastante satisfatórios. A aluna Soraia Rodrigues ficou classificada em 1º lugar no escalão de juvenis, tendo a ESJM conquistado o prémio de equipa vencedora, no escalão de juvenis femininos. Já no escalão de juniores femininos, a aluna Mariana Mendonça alcançou o 3º lugar do pódium.