Liceu ganha piso novo e avançam as obras nas salas de Esgrima

O campo do Liceu ganhou uma nova imagem, apresentando um novo relvado sintético de terceira geração, conforme salientou o Presidente do Governo Regional da Madeira na visita efetuada, nesta quarta-feira, às obras, agora concluídas.

Miguel Albuquerque referiu que o campo do Liceu é o campo mais utilizado do país, segundo indicação do Secretário da Educação. “Abre às 8 horas e fecha à meia-noite. É utilizado 7 dias por semana pelo desporto escolar, desporto amador e federados. Portanto, é um dos espaços desportivos de Portugal mais utilizado”.

Quanto ao trabalho realizado no local, afirmou: “Nós investimos agora num novo piso que é da terceira geração, e estamos também a recuperar o pavilhão da Esgrima. Vamos iniciar também a cobertura do pavilhão do Liceu. Esta é uma infraestrutura desportiva importante que nós, neste momento, reabilitamos”.

Miguel Albuquerque apontou números desta intervenção, focando que “o valor do investimento é de 200 mil euros. A cobertura do pavilhão são 100 mil euros e o arranjo do pavilhão de esgrima à volta de 50 mil euros”.

O Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas (SREI), Amílcar Gonçalves, marcou presença também nesta visita ao campo do Liceu. O governante referiu ao «Tribuna», no momento, que a recuperação da Sala de Armas, onde é praticada a modalidade de Esgrima, já está a ser feita, adiantando que em princípio dentro de um mês as obras estarão concluídas. Disse que aproveitaram a intervenção no piso do campo de futebol e avançaram também com as obras (por dentro e por fora) no edifício Campo de Futebol Adelino Rodrigues, que alberga balneários e também as salas de Esgrima, estas as quais apresentavam sinais avançados de degradação e fissuras nas paredes. Situação a qual Amílcar Gonçalves já tinha conhecimento e estava sinalizada como o próprio já havia referido no ano passado em declarações a este semanário regional.

O Secretário salvaguarda que não havia perigo eminente na sala, durante o seu uso, mas que agora com esta intervenção, feita pelo Governo Regional, a situação fica finalmente resolvida.