A Cidade Desportiva do CD Nacional acolheu, na última quarta-feira, a terceira edição consecutiva do Corta-Mato Escolar. Na ocasião, participaram cerca de quatro centenas de alunos dos 2º e 3º ciclos e secundário, de 17 escolas da Região.

No final, foram entregues medalhas aos três primeiros classificados, uma cerimónia que contou com a presença de alguns dos atletas da equipa sénior de futebol do CD Nacional.