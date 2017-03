Pescador espanhol salvo no mar dos Açores

A Marinha, a Força Aérea, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Espanha e o INEM (CODU-Mar), trabalharam em conjunto para assistir um pescador espanhol que apresentava quadro sintomático de AVC.

O tripulante, de 53 anos de idade, encontrava-se a bordo do navio de pesca ” Loucenzas”, com bandeira de Espanha, a navegar a cerca de 120 milhas (222 Km) a oeste da ilha Faial, Açores.

A coordenação da operação foi levada a cabo pela Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em estreita articulação com o INEM – Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar) , que avaliou a situação clínica do pescador como urgente.

Foi solicitado à Força Aérea o empenhamento de um helicóptero EH-101, sedeado na Base Aérea das Lajes (BA4) , tendo igualmente participado nesta operação uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores , que transportou o pescador para o Hospital do Santo Espírito na ilha Terceira.