Exposição sobre os Direitos das Mulheres nos Paços do Concelho

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, inaugurou, no dia 8 de março, a exposição “Olhar n(o) Feminino – As Mulheres e os Direitos em Portugal”, que foi o corolário do programa de atividades da CMF para o Dia Internacional da Mulher, ao lado da Conselheira Municipal para a Igualdade, Guida Vieira, e da Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Igualdade de Género na Autarquia.

Na ocasião, o edil considerou tratar-se de “um dia que continua a ser manifestamente simbólico e cuja importância ninguém deve menosprezar. Fizemos questão de assinalar o Dia Internacional da Mulher nos Paços do Concelho, com passeios, aulas, peças de teatro e exposições, para reafirmar o essencial: a luta pela Igualdade de Género que tem orientado todo o nosso mandato é uma luta de todos nós, homens e mulheres, em todas as idades e em todos os quadrantes.” A exposição fica em cena no Átrio da Câmara Municipal e na Praça do Município até dia 13 de março.