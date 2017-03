Eventos atestam dinamismo de diversas entidades educativas na Região

O Secretário Regional de Educação participa amanhã, sexta-feira (10 de março), em três eventos cuja relevância atesta o dinamismo da atividade de diversas entidades educativas na Região.

De manhã, o Secretário Regional de Educação presidirá à sessão de abertura do Encontro Regional de eTwinning, que terá lugar no auditório do Colégio dos Jesuítas. O evento é promovido no âmbito da parceria entre a Direção-Geral de Educação, a Direção Regional de Educação e a Reitoria da Universidade da Madeira, tem por destinatários os responsáveis das escolas da Região, bem como docentes e não docentes das mesmas, e terá a duração de dois dias.

O eTwinning promove a colaboração entre escolas da Europa, com recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), proporcionando apoio, ferramentas e serviços que facilitam, em qualquer área disciplinar, a criação de parcerias, de curta ou longa duração. O projeto disponibiliza uma plataforma para que os profissionais da educação (educadores de infância, professores, diretores, bibliotecários), que trabalham em escolas dos países europeus envolvidos, possam comunicar, colaborar, desenvolver e partilhar projetos.

Ao início da tarde (15h), Jorge Carvalho desloca-se à Escola Secundária de Jaime Moniz, para participar na sessão de Encerramento do XXV Festival Regional de Teatro Escolar – Carlos Varela. A cerimónia culminará com a entrega de prémios aos grupos de teatro escolar participantes. Recorde-se que esta iniciativa, que homenageia Carlos Varela, um dos grandes dinamizadores do teatro escolar, integrou, ao longo de uma semana com diversas iniciativas cujo denominador comum foi esta arte performativa.

Pelas 16h30, o responsável pela pasta da Educação na região estará presente na sessão comemorativa do Dia da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, em São Vicente. A cerimónia é subordinada ao tema “Motivação: chave para (re)construir um mundo justo” e do programa consta uma homenagem à docente que deu nome à Escola (cujo aniversário de nascimento se celebra neste dia), para além do hastear das bandeiras Eco-escolas e da Prevenção Rodoviária. Recorde-se que a Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade conta no presente ano letivo com cerca de 400 alunos.