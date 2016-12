Governo vai reforçar capacidade operacional do INEM

O Ministro da Saúde afirmou que o Governo vai reforçar, a partir de 2017, a capacidade operacional do INEM, durante a visita à Unidade de Neonatologia na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.

Adalberto Campos Fernandes referiu que será aberto um concurso para 100 novos funcionários e que o Instituto será dotado também com «os recursos que precisa».

O Ministro disse ainda que «o Serviço Nacional de Saúde não é só uma organização eficiente, é também uma reserva de ética profissional e de atitude que muito enobrece o País».

A Maternidade Alfredo da Costa foi dada como exemplo por Adalberto Campos Fernandes, que a considerou «um ativo da memória coletiva». «É uma marca forte associada ao prestígio e um local para onde são referenciados os casos mais difíceis», acrescentou.

O Ministro afirmou também a prioridade do Governo em «fazer com que mais jovens médicos, quando terminam a sua formação, pensem duas vezes sobre o percurso que querem fazer e que pensem que no Serviço Nacional de Saúde podem fazer um percurso compensador, com carreira, com estabilidade e com diferenciação».