Polícia belga evitou seis atentados nos últimos dois anos

“Em dois anos, desde Novembro de 2014, evitámos pelo menos seis atentados, em estreita colaboração com os serviços secretos. Trabalhámos muito juntos para lá chegar”, disse o chefe de departamento judicial, Eric Jacobs, em entrevista hoje publicada no diário La Dernière Heure.

A polícia da Bélgica evitou seis atentados nos últimos dois anos. Este ano recorde-se, ataques terroristas no metro e no aeroporto de Bruxelas acabaram por causar 32 mortos.

