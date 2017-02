Projeto da III fase do Douro’s Inland Waterway será entregue nesta terça-feira

A APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo submete amanhã, terça-feira, dia 7 de fevereiro, ao CEF-T 2016 a candidatura da 3ª e última fase do projeto Douro’s Inland Waterway, no valor de €59M.

A ser aprovada, a verba vinda de Bruxelas destina-se à execução das grandes obras estruturais contempladas no projeto, como a correção do Canal Navegável do rio Douro nos troços de Cotas-Valeira e Saião-Pocinho, num total de cerca de 24 quilómetros, (€33,8M), e a reabilitação das cinco eclusas (€21,6M) .

“As obras de aprofundamento e alargamento do rio vão permitir aumentar a capacidade de calado das embarcações, aumentar o grau de segurança no tráfego, bem como possibilitar uma maior fluidez, uma vez que vai ser possível o cruzamento de embarcações onde de momento está interdito”, realçou a APDL.

Esta 3ª fase contempla ainda a instalação de ajudas e apoio à navegação (€3M), que se traduz na instalação de sinalização com características compatíveis para os caudais do Douro, aumentando a fiabilidade de segurança do utilizador e dotando a VND de equipamentos de segurança.

Estas ações permitirão à VND colocar-se nos standards europeus de navegação em águas interiores, permitindo que o seu trafego seja efetuado ininterruptamente.

Recorde-se que a APDL já apresentou em Bruxelas os resultados da 1ª fase do projeto, na qual se desenvolveram todos os estudos e projetos necessários para as respetivas obras. A presença nesta sessão da Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que tutela a VND, reforça a importância deste projecto para a região e para o país.

Esta primeira fase foi comparticipada pelo CEF-T – Connecting Europe Facility for Transport – Call 2014, com um valor de investimento aprovado de 4,7 milhões de euros.

A 2ª fase (€13M) tem ainda em curso dois grandes projetos, o Safer and Sustainable Acessibility e o River Information Services (RIS).

A execução deste projetos vai permitir a instalação de novos meios de comunicação (VHF e AIS) em toda a VND, ter informações online de alguns aspetos importantes para a navegação, como cotas e caudais.

Permite ainda a instalação do Centro de Controlo à Navegação, na Régua, com redundância em Leixões, que irá possibilitar um maior apoio e controlo a todos os seus utilizadores, tanto no segmento turístico como comercial.

O projeto Douro’s Inland Waterway 2020 representa um grande desafio para a APDL, atendendo a que é um projeto estruturante, crítico e determinante para garantir o desenvolvimento sustentável do Douro e região circundante.

Colocar a Via Navegável do Douro em patamares de qualidade e segurança de acordo com os standards exigidos a nível europeu no contexto da rede principal das RTE-T, é o principal objetivo do projeto que, além de reforçar o crescimento regional, contribuindo para a captação de fluxos turísticos e para o desenvolvimento da economia local, contribui ainda para uma alternativa de transporte sustentável e limpa.