Planos Locais de Saúde do Alentejo em Desenvolvimento

Realizou-se um workshop em Évora organizado pela ARS do Alentejo com a colaboração o Plano Nacional de Saúde da Direção-Geral da Saúde.

Neste workshop que decorreu durante todo o dia foram apresentados e debatidos as orientações estratégicas nacionais e regionais bem como o papel da região de saúde como na orientações e como estrutura de apoio para a implementação dos Planos Locais. O modelo de governação dos Planos de Saúde foram discutidos verificando-se o esforço dos profissionais de saúde, particularmente das Unidades de Saúde Pública, e dos parceiros da comunidade para a implementação dos Planos Locais de Saúde.

Os Programas Nacionais de VIH/SIDA e Tuberculose e das Hepatites foram evidenciados e discutidos com maior pormenor tendo tido a presença de responsáveis pelos Programas por parte da DGS. É notória a melhoria de intervenção nestas áreas na região de saúde do Alentejo.

Teve também uma particular atenção a avaliação dos indicadores referentes ao Programa Nacional de Saude 2012-2016, apresentado pelo Departamento de Saúde Pública da região, verificando-se a concretização das metas em um numero muito significativo dos indicadores para as regiões.

Foram apresentados os trabalhos de desenvolvimento dos Planos Locais de Saude para as tres Unidades Locais de Saúde – Norte, Litoral Alentejano e Baixo Alentejo e também do ACES do Alentejo Central. A participação e compromisso do município de Évora.

Foi apresentado o novo site do Plano Local de Saúde de Évora que pode ser consultado em http://www.cm-evora.pt/pt/site-viver/desportoejuventude/PlanoLocalSaudeEvora/Paginas/list.aspx.