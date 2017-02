FNAC exibe “Dei-te o Melhor de Mim” no Dia dos Namorados

A FNAC promoveu, ao longo de 2016, mais de 11.000 eventos culturais e de entretenimento gratuitos e de livre acesso nas suas 19 lojas, com fórum, de norte a sul do país e na Madeira. Em 2017, a FNAC mantém-se como um dos principais programadores e promotores culturais do país, apresentando uma agenda de eventos transversal, com opções para todos os gostos.

No Funchal, o destaque vai para a exposição de André Gonçalves, “A Touch of Madness”, que se assume como lunático, excêntrico e bizarro, patente até 14 de abril. E ainda para a projeção do filme de Michael Hoffman “Dei-te o Melhor de Mim”, no dia dos Namorados, 14 de fevereiro, pelas 19 horas.