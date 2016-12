Governo Regional apresenta novas nomeações

O Governo Regional da Madeira vem por este meio dar a conhecer os nomes que foram propostos para os quadros de chefia de alguns dos organismos da Administração Pública Regional, cujas nomeações serão, oportunamente, publicadas em Jornal Oficial (JORAM):

Secretaria Regional da Saúde

Secretário Regional: Pedro Miguel Câmara Ramos.

56 anos. Médico-cirurgião. Atual Diretor Clínico do SESARAM. Foi responsável pelo serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e Diretor do Centro de Simulação Clínica da Madeira, com competências em Medicina de Emergência, tendo desenvolvido intensa atividade formativa a nível regional, nacional e internacional.

Assistente convidado da Universidade da Madeira desde 2004, Pedro Ramos é atualmente o coordenador do capítulo de trauma da Sociedade Portuguesa de Cirurgia e o Vice-Chair da Military and Disaster Section da Sociedade Europeia de Trauma e Emergência Cirúrgica.

Diretora Clínica do SESARAM: Maria Regina Rodrigues Jardim Rodrigues.

51 anos. Assistente Graduada de Anestesiologia em todas as valências do Serviço de Anestesiologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com destaque em Neurocirurgia, como elemento do Grupo de Neuroanestesia, e em Cirurgia Endócrina e Cirurgia do Ambulatório, como responsável destas duas áreas.

Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura

APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA:

Conselho de Administração:

Presidente: Maria Lígia Ferreira Correia.

57 anos. Licenciada em Organização e Gestão de Empresas, foi gerente da GESBA e Presidente do Conselho de Administração do SESARAM.

Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais

Serviço Regional de Proteção Civil, IP – RAM:

Presidente: José António Oliveira Dias.

51 anos. Capitão da Força Aérea Portuguesa. Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores desde 12 de Dezembro de 2012.

Direção Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva:

Diretor Regional: José Savino Santos Correia.

55 anos. Licenciado em História e Ciências Sociais, foi entre outras atividades, professor, advogado, deputado na Assembleia Legislativa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz e Presidente da Associação de Municípios da Madeira.

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais

Instituto de Florestas e Conservação da Natureza:

Presidente: Manuel António Marques Madama de Sousa Filipe.

42 anos. Mestre em Engenharia Florestal, trabalhou desde 1998 na Direção Regional de Florestas, exercendo até ao momento o cargo de diretor de serviços de Gestão Florestal e Bio(geo)diversidade.

Secretaria Regional da Agricultura e Pescas

Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira:

Presidente do Conselho Diretivo: Bruno Miguel de Almeida Trindade Rebelo de Sousa.

38 anos. Licenciado em Relações Internacionais, tem uma vasta experiência profissional ligada a instituições financeiras, desempenhando atualmente as funções de “Export Area Manager (Europa, Ásia e África), na Bacalhôa Vinhos de Portugal, em Setúbal.

Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública

Sociedades de Desenvolvimento:

Presidente – António Rodrigues Abreu.

41 Anos. Licenciado em Comunicação Social e Cultural, variante Comunicação Empresarial.

Foi membro do conselho de gerência da Empresa Vasconcelos & Abreu, onde exerceu funções de Diretor Comercial das Áreas de Negócios, e Presidente do Conselho de Administração da INV-ABR INVESTIMENTOS IMBOLIÁRIOS, SA – empresa de gestão e ativos imobiliários.

Atualmente exercia funções de Gerente Executivo da Empresa Jornalística da Madeira.

Instituto de Desenvolvimento Regional

Presidente do Conselho Diretivo: Emília de Fátima Fernandes Alves.

45 anos. Licenciada em Gestão e Administração Pública, desempenha desde 2013 as funções de Diretora Regional da Direção Regional de Estatística da Madeira, sendo membro efetivo do Conselho Superior de Estatística.

Direção Regional de Estatística

Diretor Regional: Paulo Jorge Baptista Vieira.

40 anos. Mestre em Economia, desempenhou funções de Chefe de Divisão de Estatísticas Agrícolas, Ambiente e Serviços da Direção Regional de Estatística de 2004 a 2012, e Diretor de Serviços de Estatísticas Económicas de 2012 a 2015.

Atualmente é Diretor de Serviços de Contas e Estatísticas Económicas, da Direção Regional de Estatística da Madeira.