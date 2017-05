Presidente da República enviou mensagem à Rainha de Inglaterra a propósito do atentado em Manchester

“O Presidente da República está a acompanhar com grande consternação os desenvolvimentos do bárbaro atentado de ontem à noite em Manchester, do qual resultou um número elevado de mortos e feridos, entre os quais crianças e adolescentes.

Em mensagem enviada hoje a Sua Majestade a Rainha de Inglaterra, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa manifestou toda a solidariedade, em seu nome e em nome do povo português, para com o povo britânico e, de modo particular, para com as famílias das vítimas a quem dirigiu sentidas condolências.

Na mesma missiva, o Presidente da República sublinhou a importância de uma Europa unida no combate ao terrorismo e à defesa constante e permanente dos valores da democracia, da promoção da paz e do respeito pelos Direitos do Homem.”