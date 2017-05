O Cedecs Costa do Sol – Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social da Calheta, promove um debate sobre “Duas perspetivas para Fátima: a cristã e a histórica”, que realizar-se-à no próximo dia 27 de maio, pelas 18 horas, no auditório do Mudas-Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

Este debate tem em conta as duas obras publicadas recentemente:

Fátima das Visões dos Pastorinhos à Visão Cristã de D. Carlos Moreira Azevedo, Bispo-Delegado do Conselho Pontifício da Cultura no Vaticano; Fátima Lugar Sagrado Global de José Eduardo Franco e Bruno Cardoso Reis.

Este debate conta com a presença dos seguintes convidados: D. Carlos Moreira Azevedo, Bispo-Delegado do Conselho Pontifício da Cultura no Vaticano; José Eduardo Franco, professor e historiador.

Será salientado ainda o papel do calhetense José Vicente Freitas, na perspetiva histórica, visto que foi o primeiro chefe de governo a visitar Fátima em 1928, sendo presidente do Conselho de Ministros.