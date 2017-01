MUDAS ‘abre as portas’ à comunidade

É já no próximo domingo, dia 15 de janeiro, que terá lugar o III Dia Aberto à Comunidade promovido pelo MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira. Esta iniciativa destina-se à população em geral, visando sensibilizar e captar novos públicos para as temáticas da arte contemporânea e da museologia, procurando promover, também, hábitos de visita ao Museu.

A atividade conta com a dinamização de visitas orientadas gratuitas às exposições em cartaz no MUDAS às 11h00 e às 15h00. A estas horas, os visitantes terão oportunidade, não só de conhecer a exposição permanente da coleção do MUDAS, mas também de visitar as três exposições temporárias que se encontram patentes naquele museu, nomeadamente “Chão de Orações” de Daniel Vasconcelos Melim (galeria de exposições temporárias), “Backstories” (obras de Mitsuo Miura, Pedro Calapez e Rui Sanches) e “Paralelamente” (de Amândio de Sousa e Jorge Pinheiro), estas duas últimas integradas no circuito principal daquele espaço.

Refira-se ainda que, para aproximar o MUDAS da população o museu disponibiliza, através dos Serviços Educativos, um conjunto de atividades pedagógicas em torno do programa expositivo deste organismo cultural.

As inscrições para o Dia Aberto e sobretudo para as visitas orientadas, devem ser feitas pelo telefone 291820900, ou através do e-mail: mudas@madeira.gov.pt