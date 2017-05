1ª Conferência “Projetar o Futuro” teve casa cheia

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolheu, ontem à tarde, a primeira de cinco sessões temáticas sobre a cidade do Funchal, na antecâmara do Período de Discussão Pública do Novo Plano Diretor Municipal, desta feita subordinada ao tema “Reabilitação Urbana”. Os oradores convidados foram Rute Afonso, Cristina Pereira e João Favila.

Seguem-se, nas próximas semanas, conferências sobre a Mobilidade Urbana (6 junho), a Sustentabilidade e Riscos (19 junho), o Planeamento Urbano (27 junho) e o Turismo (4 julho). A Autarquia incentiva a participação de todos os cidadãos nestas sessões abertas, que abordam temas estruturantes para a cidade, no âmbito do novo PDM, de modo a contribuir para uma fase de Discussão Pública ainda mais rica e bem preparada, de um documento que vai marcar o Funchal da próxima década.