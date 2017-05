Museu Nacional dos Coches recebeu mais de 12 mil visitantes no fim de semana

Segundo dados divulgados pela Direcção Geral do Património Cultural (DGPC), no primeiro fim-de-semana depois da reabertura ao público após a instalação do projecto museológico, entre 20 e 21 de maio, o Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, recebeu 12.734 visitantes.

No sábado, 20 de maio, o espaço recebeu um total de 8.490 visitantes, incluindo 1.100 estrangeiros, enquanto no dia seguinte foram contabilizadas 4.244 visitas ao Museu dos Coches, neste caso com 1.286 visitas de turistas internacionais.

Durante a instalação do projecto, que arrancou a 26 de abril, o Museu Nacional dos Coches esteve encerrado, “de modo a garantir a segurança dos trabalhos de montagem da museografia”, tendo reaberto na sexta-feira, dia 19 de maio, numa cerimónia de inauguração que foi presidida pela ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes.

Nos dias 20 e 21 de maio, a entrada no Museu Nacional dos Coches foi gratuita, o que terá contribuído para o elevado número de visitantes registados apenas em dois dias, assim como a programação alusiva à Noite Europeia dos Museus, que se celebrou no sábado, 20 de Maio.

O projecto museológico do Museu Nacional dos Coches foi concebido pelos arquitectos Nuno Sampaio e pelo brasileiro e vencedor do Prémio Pritzker 2006, Paulo Mendes da Rocha, e é uma componente essencial para a afirmação da colecção deste espaço.