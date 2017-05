Museu Nacional Coches tem nova Museografia

Realizou-se ontem, com a presença do Ministro da Cultura, a cerimónia de reabertura do Museu Nacional dos Coches, para apresentação do projeto museográfico que à data da inauguração do novo museu em 2015 não estava ainda implementado.

Este projeto, concebido pelo grupo Nuno Sampaio Arquitetos envolve a organização de 16 vitrinas com objetos das coleções do museu; um conjunto de equipamentos de proteção das viaturas que integram a legendagem em português, inglês, francês e espanhol; um conjunto de postos multimédia, 8 dos quais interativos dispostos próximo de determinadas viaturas com informação complementar e ainda duas projeções de parede em grande formato que enquadram a coleção.

Hoje, 20 de maio, o museu abre ao público, às 10h com entrada gratuita, mantendo-se aberto até às 24h (última entrada às 23h) no âmbito da iniciativa internacional – Noite dos Museus.