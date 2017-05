48 Hour Film Project Lisboa com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o 48 Hour Film Project, que volta este ano a Lisboa no fim-de-semana de 2 a 4 de junho, para todos aqueles que queiram passar 48 horas a escrever, produzir, filmar e editar uma curta-metragem.

Até 4 de maio ainda é possível usufruir do preço para inscrições antecipadas, sendo que este aumentará à medida que nos aproximamos do grande fim-de-semana com pouco sono e muitas horas de edição!

Esta competição internacional desafia profissionais e amadores a realizarem, em 48 horas, uma curta-metragem com o máximo de 7 minutos, de acordo com as regras que apenas serão reveladas no kick-off, incluindo o género de filme a obter por cada equipa e uma personagem, uma frase e um objeto que têm obrigatoriamente que ser incluídos no guião.

O Filme Vencedor, escolhido por um painel de jurados a anunciar brevemente, irá competir contra curtas-metragens de todo o mundo no Filmapalooza 2018, tendo a possibilidade de ganhar o Grande Prémio de Melhor Filme do Ano e ver a sua curta exibida na edição de 2018 do Short Film Corner do Festival de Cannes.

Na edição do ano passado, o filme “Take Away” d’Amola, venceu também as categorias de Melhor Realização, Melhor Argumento, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Interpretação, Melhor Utilização de Personagem e o Prémio do Público.

Para além desses, outros prémios serão atribuídos na edição de 2017, como Prémio Júri Jovem, Prémio Curadoria Sustentável, Melhor Design de Som, Melhor Interpretação Masculina e Feminina, Melhor Uso do Género, Melhor Uso da Frase e Melhor Uso do Objeto; e ainda prémios atribuídos pelos parceiros desta edição.