Sindicato dos Jogadores de Futebol Profissional debate carreiras profissionais dos jogadores

O Pavilhão Multiusos de Odivelas recebeu uma conferência promovida pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), subordinada ao tema “As carreiras duais no desporto e no futebol português”.

O ciclo de conferências, denominado Players Corner, contou na sua sessão de abertura com a presença do Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, o Presidente da FPF, Fernando Gomes, o presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, e o anfitrião e Presidente do SJFP, Joaquim Evangelista.

Personalidades como Rui Jorge, Selecionador Nacional sub-21, André Seabra, diretor da Portugal Football School, Vítor Baía, João Benedito, Abel Camará, jogador do Belenense, José Moreira, jogador do Estoril ou Tarantini, jogador do Rio Av, participaram nos vários painéis, abordando temas relacionados com a formação e as perspetivas de carreira dos jogadores após o abandono da profissão.

Na sua intervenção, Fernando Gomes elogiou a ação em prol do futebol português levada a cabo por Joaquim Evangelista, nomeado esta semana para a direção do Fipro, o sindicato mundial dos jogadores de futebol: “É uma nomeação mais do que justa que honra todos os que trabalham ao lado de Joaquim Evangelista. O alto sentido institucional que tem das suas funções está a deixar uma marca indelével não só no Sindicato de Jogadores, mas também na Federação Portuguesa de Futebol”, sublinhou o dirigente federativo.

Depois de entregar ao dirigente sindical uma camisola de Portugal com o seu nome nas costas, Fernando Gomes lembrou o contributo do Presidente do SJFP para a melhoria das vidas pessoais e profissionais dos jogadores: “Luta pelo exercício da profissão de futebolista em condições justa e dignas ao mesmo tempo que defende a integridade do jogo frente aos perigos que o ameaçam. Faz a diferença nas vidas pessoais, apostando em áreas como a formação académica e profissional, a saúde ou a responsabilidade social”, terminou.

Em paralelo, com o debate, decorreu a apresentação do Projeto GOAL (Gamification and Online Activities for Learning to Support Dual Career of Athletes), que estará a cargo de Bruno Avelar Rosa, coordenador do Gabinete de Educação e Formação do SJPF.

Fonte: www.fpf.pt