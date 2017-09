Programa “Integridade no Futebol” continua

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) e a Liga Portuguesa de Futebol profissional (LPFP) prosseguem com o plano de formação inserido no programa “Integridade no Futebol”, junto de FC Famalicão (na foto), Vitória SC (equipas A e B), Leixões SC – a 5 de setembro -, Gil Vicente FC, SC Braga (equipas A e B) e UD Oliveirense – no dia 6.

Rute Soares, Integrity Officer UEFA/FPF, e João Oliveira, responsável pelo gabinete jurídico do SJPF e especialista na matéria do combate à viciação de resultados, assumem o ato formativo nas várias sessões, que contam com a presença de Sónia Carneiro, diretora executiva da LPFP.

O programa “Integridade no Futebol” contempla um conjunto de ações que visam combater eventuais atos de corrupção no âmbito do chamado match fixing (resultados combinados), de que é exemplo a formação em curso, que cobrirá todo o território nacional e todas as equipas profissionais durante a época.

É intenção da FPF, do SJPF e da LPFP alertar e dotar os jogadores com conhecimentos e ferramentas de segurança, como é exemplo a plataforma “Deixa-te de Joguinhos”, disponível online pelas três entidades, e onde os atletas podem denunciar quaisquer tentativas ou abordagens com esse intuito.