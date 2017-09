Madeira é a região portuguesa mais adiantada no processo de ordenamento do espaço marítimo

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais presidiu à abertura do Curso Internacional de Verão sobre ‘Planeamento Espacial Marítimo/Marinho’, organizado em parceria pelo Observatório Oceânico da Madeira e pelo Instituto EcoAqua, da Universidade de Las Palmas.

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais afirmou, durante a abertura do Curso Internacional de Verão sobre ‘Planeamento Espacial Marítimo/Marinho’, organizado em parceria pelo Observatório Oceânico da Madeira e pelo Instituto EcoAqua, da Universidade de Las Palmas, que «a Madeira é atualmente a região portuguesa mais adiantada no processo de ordenamento do espaço marítimo. Temos o privilégio de estar efetivamente a concretizar e não apenas a teorizar».

Quanto ao ordenamento do espaço marítimo, Susana Prada adiantou que «a Madeira requereu a responsabilidade pela elaboração do Ordenamento do espaço Marítimo que está sob sua jurisdição (subárea 2 da ZEE Portuguesa)», explicando que esta é, de facto, a melhor forma de materializar o crescimento azul e a valorização do património natural.